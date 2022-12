Bajbajutott honfitársaink a 2022. december 22-e és 2023. január 6-a közötti igazgatási szünetben hétfőtől csütörtökig 8.00 és 17.00 között, pénteken pedig 14.00-ig személyesen is felkereshetik munkatársainkat az Igazságügyi Minisztérium által működtetett Áldozatsegítő Központokban – írja az Országos Sajtószolgálat.

A 06-80-225-225 számon elérhető Áldozatsegítő Vonal pedig bárhonnan és bármikor, a nap 24 órájában ingyenes hívható, kollégáink az ünnepek alatt is a bajbajutottak szolgálatában állnak. További részletek a vansegitseg weboldalon találhatóak.

Az áldozatsegítők ezekben a napokban is együttműködnek a kormányhivatalokkal, a rendőrséggel, valamint a civil partnerekkel. Ebben az időszakban az összehangolt munka, a minél szélesebb körű támogatás azért kiemelkedően fontos, mert egyes bűncselekmény-típusok száma megemelkedhet.

Éppen ezért indította el most az Igazságügyi Minisztérium és a Szerencsejáték Zrt. a közös tájékoztató kampányának második szakaszát is: a neves színészek és elismert szakértők közreműködésével készült podcastek azt is bemutatják, hogy hogyan ismerhetjük fel azt, ha egy ismerősünk veszélyes helyzetbe került, illetve azt is, hogy hogyan lehet segíteni egy áldozattá vált emberen.

A Hétköznapi történetek című sorozat régi és új epizódjai a vansegitseg weboldalon, illetve az Áldozatsegítő Központ közösségimédia-felületein tekinthetőek meg.