Saját Instagram-oldalán jelentette be az egykori szépségkirálynő, hogy szerelme megkérte a kezét. Kulcsár Edina nem habozott, azonnal igent mondott G.w.M-nek, hamarosan megszülető közös gyermekük édesapjának.

Edina először csak a gyűrűt mutatta meg egy rövid videóban, most azonban egy közös fotót is posztolt, mely mellé szívhez szóló üzenetet is írt. Ebből kiderül, hogy a lánykérés egyfajta születésnapi ajándék volt, ugyanis az egykori szépségkirálynő december 23-án tölti a 32-t.

Még mindig a tegnap este hatása alatt vagyok! Nem is kezdődhetne a születésnapom szebben! Olyan hihetetlenül jó érzés megélni vele mindent. A kapcsolatunk csúcssebességgel halad előre, mégis a lehető legjobban próbálunk lelassulni egy-egy eseménynél, hogy legyen időnk megélni azokat

– írta posztjában Edina, melyhez a fotót is mellékelt. A képet ide kattintva tudod megnézni.