Jelenleg is ítéletidő nehezíti az amerikaiak életét, és szó szerint életveszélyben lehetnek, ha ilyen körülmények között utcára merészkednek. A helyi Meteorológiai Szolgálat arra figyelmeztette a lakosságot, hogy helyenként akár -45 fok alá is süllyedhet a hőmérséklet, és ilyen időben öt-tíz perc is elég, hogy valaki halálra fagyjon.

Az extrém időjárásnak köszönhetően nagyon könnyű fagyási sérüléseket szerezni, melyek során károsodnak a bőrszövetek. A fagyási veszélynek leginkább kitett testrészek között találjuk a kezet, a lábat, a fület, az orrot és az ajkakat.

A fagyási sérülések általában azzal kezdődnek, hogy az adott testrész hideg lesz, majd fájni kezd, mintha tűvel szurkálnák. Ha folyamatos a kitettsége a hidegnek, akkor a terület elzsibbad, majd a szövet megfagy. Nagyon ritka esetben a fagyás következtében nincs más lehetőség, mint az amputáció, ezért kiemelten fontos, hogy ilyen extrém körülmények között senki se induljon útnak – olvasható az Unilad cikkében.