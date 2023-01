Az ingázás és a félig-meddig távkapcsolat kimerítő és fárasztó, a műsorvezető azonban igyekszik minden fronton helytállni – ezt a Life.hu-nak adott interjújában is kiemelte. Tücsi most egy szomorú hangulatú posztban búcsúztatta az óévet, és ebben is kiemelte, mennyire nehéz időszakon van túl.

Iszonyatosan elfáradtam most a végére, ha bőröndöt látok a sírás kerülget. Sokszor érzem, hogy nincs életem, nem a sajátomat élem, a mai napnak is nehezen indultam, de mindet azért van, mert nagyon mozgalmas éven vagyunk túl. Sokszor egyedül hagytál, talán bízva abban, hogy meg tudom oldani...

– kezdte bejegyzését a műsorvezető.

"Köszönöm Nektek, akik apró szeletei voltatok az évünknek, Titeket pedig, akik a mindennapjaim részesei vagytok, örök hálám, nagyon boldog vagyok, hogy vagyunk egymásnak. Sokat tanultam, a mélységekből is pozitívan álltunk fel, máshogy nem lehet. Érte szívszaggatás mellett is csak örömmel. Hálás vagyok minden egyes pillanatért, szívdobbanásért. Legfőképpen azért, hogy bárhová is sodorjon az élet, a kis KINCSEM biztosan ott menetel mellettem" – utalt gyermekére Tücsi.