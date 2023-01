Tavaly év végén debütált az RTL új, saját gyártású sorozata, A Király, melyben a tragikus körülmények között elhunyt ikonikus énekesről, Zámbó Jimmyről mesélnek el egy fikciós elemekkel átszőtt történetet. A Királyban feltűnnek a Zámbó család tagjai is, akiket egytől egyig ismert színészek keltenek életre a képernyőn. A még ma is élő szereplők ábrázolásával azonban nem mindenki elégedett.

Sőt Zámbó Jimmy nővére, Marietta kimondottan dühös, amiért szeretteit, és köztük őt magát is, rossz színben tüntetik fel az alkotók.

Eddig nem szólaltam meg a sorozat kapcsán, mert le kellett nyugodnom. Maradjunk annyiban, hogy édesanyánk a halála előtt másfél nappal látta azt az epizódot, amiben az ő karaktere szerepelt és nagyon rosszul érintette az, amit látott

– kezdte a Borsnak Zámbó Marietta, aki azt állítja, édesanyját lelkileg tönkretette a sorozat.

"Édesanyánk világ életében úrinő volt és soha életében nem dohányzott és nem ette cuppogva a csirkelábat a levesből. Tisztességgel, becsülettel nevelt fel öt gyermeket, akiket mind kitaníttatott. Úgy ábrázolták, mintha valami lepusztult, senkiházi proli lett volna és ez abszurdum! Ezért pedig felelni fognak, erre megesküszöm!"

Személyiségi jogi pert indítok és nem csak édesanyám, de a magam és Jimmyke nevében is, hiszen engem is úgy mutatnak be, mintha valami elvetemült idióta lennék a testvérem nimbuszát pedig egyenesen a sárba tiporják

– mondta a nővér, majd hozzátette, felháborítónak tartja, hogy Jimmy hangját egyszer sem hallani a sorozatban, ugyanis a dalokat Peter Sramek énekli.