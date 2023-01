A naptárdíva még tavaly nyár végén állt elő a hírrel, miszerint új lovagja van, ráadásul elég komolynak ígérkezik a dolog. Kiszel Tünde akkor csak annyit árult el, hogy a titokzatos férfi üzletemberként dolgozik, az utóbbi napokban viszont több közös fotón is megmutatta szíve választottját.

A 63 éves médiaszemélyiség az ünnepeket is titokzatos üzletember kedvesével töltötte, legalábbis erre következtethetünk a közös fotók alapján. A fiatal férfit Ricsinek hívják, és a naptárdíva követőinek is szemet szúrt, hogy nagy köztük a korkülönbség. Azt, hogy pontosan mekkora, nem tudni, de Tünde most véget vetett a találgatásoknak.

Kiszel Tünde ugyanis az egyik kommentelő kérdésére elárulta, hogy a fiatal férfi a párja – vette észre a Blikk.