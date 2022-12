Idén sem maradhatott el az ország egyik kedvenc dívájának naptárdebütálása. Tünde 2023-as kalendáriuma hatalmas sikert aratott – nem csoda, hogy a hírességek körében is nívós ajándéknak számít.

A dekoratív híresség november elején jelentette be, hogy elkészült új falinaptára és már kapható is. Később azt is elárulta, hogy idén különleges helyen fotózkodott, és a kalendárium retro témában készült.

Tünde egy reggeli műsorban mesélt arról, hogy a kiadvány akkora sikert aratott, hogy már el is fogyott mindenhonnan, jelenleg folyik az új darabok nyomtatása. Emellett megosztotta a közelgő ünnepekkel kapcsolatos érzéseit is.