A színpadról, valamint több tévéműsorból is ismert táncosnő az Instagram-oldalán számolt be a rettenetes esetről, miszerint valaki megrongálta a barátja, valamint saját autóját is. Nem egyszerű károkozásról van szó, ugyanis obszcén rajzokat és feliratokat véstek mindkét jármű fényezésébe, ezzel több százezres kárt okoztak Széphalmi Juliskának és ismerősének.

"Hihetetlen döbbenet, értetlenség van bennem, bennünk, hogy ki képes ilyesmire, mennyire gyerekes, gonosz, bosszúvágyó az, aki ilyet csinál. Rendőrségi feljelentés ma történt az ügyben ismeretlen tettes ellen. Elképesztően szomorú vagyok. Nem gondolom, hogy bárkit bármivel bántottam volna" – írja posztjában a táncosnő, majd ezzel zárja a bejegyzést: