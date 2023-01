A gyanú szerint az újpesti Gyermekek átmeneti otthonában erőszakolhattak meg a társai egy ötéves kislányt. Az otthonban a szülők rendszeresen látogathatják, sőt, ki is vihetik gyermeküket. Az egyik ilyen alkalommal vette észre még decemberben egy édesanya, hogy erőszakra utaló jelek vannak a kislányán - írta meg elsőként a Blikk.

Az RTL Klub megkereste a rendőrséget, ám ők nem nyilatkoztak. Egyelőre annyit lehet tudni, hogy a rendőrség szexuális erőszak miatt indított nyomozást, és az elkövetők gyermekek.

A kerület alpolgármestere is feljelentést tett, miután elképzelhetőnek tartja, hogy a kislányt többször is molesztálhatták az elmúlt időszakban. A rendőrségi eljárással párhuzamosan az önkormányzat is vizsgálatot indított, ennek eredményét a jövő hétre ígérik.