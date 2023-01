Fazekas Vivi újra boldog azóta, hogy megszakított minden kapcsolatot férjével. Még ma is előfordul azonban, hogy benne és gyermekében is előjönnek a régi, rossz érzések, ezért szakembert keresett fel az édesanya.

A súlyos alkoholbetegséggel küzdő Molnár Gusztáv jelenleg szigorú elvonón van, teljesen elzárták őt a külvilágtól. A színésszel azonban már korábban megszakított minden kapcsolatot volt felesége, Fazekas Vivi. Ugyan hivatalosan még nem váltak el, már hosszú ideje nem alkotnak egy párt. A békében töltött hónapok azonban nem töröltek ki minden fájdalmat.

"Történt nagyon sok rossz dolog és én azt mondtam, nem szeretnék tovább ebben a nagyon sok rossz dologban közreműködni és húzzunk egy vonalat" - árulta el a Tényeknek Vivi, aki azt is elmondta, kisfia még mindig felemlegeti a múltban történt sötét dolgokat. "A mai napig vannak olyan beszélgetéseink - azért eltelt már jó 7-8 hónap mióta ő nem találkozott a volt párommal - és a mai napig vannak olyan beszélgetéseink, amik mélyek és nyilvánvalóan őt is és engem is mélyen érintenek, de pont ezért én felkerestem egy szakembert neki is és saját magamnak is" - mondta az anyuka, aki tavaly november óta még hallani sem hallott a színészről.

Vivi azóta új életet kezdett, a szerelem is rátalált, de ő egyelőre nem gondolkodik egy újabb házasságon.