"Éppen kávéztam reggel, amikor szerettem volna belépni az Instagram oldalamra, de nem tudtam, mert egy rendszerüzenet felugrott, hogy korlátozták az oldalam. Azt hittem, hogy hibásan töltött be az oldal ezért megpróbáltam még egyszer. Sajnos, ugyanez az üzenet várt: 'Sajnáljuk, ez az oldal nem érhető el'" - mondta el Judy a Borsnak.

Kijelentkezett, majd be akart lépni, de az már nem sikerült, sms-ben kapott viszont egy hatjegyű kódot, ami szintén nem működött, mert azt jelezte, hogy nem létező felhasználó. Ezzel együtt az Instagram oldallal összekapcsolt, hivatalos privát facebook-oldal is eltűnt. A hozzá kapcsolt rajongó Judy és a Groovehouse együttes rajongói oldalak teljes tartalmukkal ugyan megmaradtak, viszont a hozzá tartozó belépési adatokat megváltoztatták. A Groovehouse hivatalos Instagram oldala maradt meg egyedüli rajongói fórumként. Egyelőre ott tudják követni az együttes eseményeit - mesélte el az énekesnő.

"Meghackelték talán? Vagy feltörték?? Külföldiek lehetnek, az arab kiírás miatt, ami csak egy pillanatig volt látható. Azt sem tudtam, mitévő legyek hirtelen. Telefonálgatni kezdtem, hogy vajon csak én nem látom-e. De mindenkinek eltűnt..." - folytatta, és hozzátette: jogi útra tereli a dolgot.

"Épp most kerestek meg egy influenszer közreműködéssel, hiszen dolgozom több márkával is. Most azonban nem elhanyagolható, több százezres összegtől esek el szinte azonnal, így, hogy nincsenek meg az oldalaim... és ez még csak a kezdet. Megpróbáljuk visszakapni az oldalainkat, és ha nem megy, csinálok újakat...addig is érdemes a zenekar oldalát figyelni" - tette hozzá.

A Borsnak a cyber-bűncselekmények egyik szakértője, Dr. Baracsi Katalin elmondta, hogy viszonylag gyakori bűncselekménnyel állunk szemben, amit személyes adatokkal való visszaélésnek neveznek, és ő is úgy vélekedik, mindenképpen megéri első lépésként a feljelentést megtenni a személyiségi jogok megsértése miatt, érdemes figyelni, mi történik az oldalon, dokumentálni a történéseket, akár képernyőképet készíteni róla, ha tudunk.

Legutóbb Hajdú Péter járt hasonlóképpen pórul, Facebookján és Youtube-os műsorában is elmondta, mi történt vele. Megzsarolták, de végül visszakapta az oldalát.