"A csapatépítéssel kapcsolatos egyik tévhit, hogy minél különlegesebb, annál jobb. Olyan megoldások szárnyalnak manapság, mint a kincskeresés, közös főzés, vállalati karaoke, de teret kapnak a különféle szabadulószobák is. Ezek többnyire komoly kiadást jelentenek a könyvelésben, amit egyre kevesebb cég engedhet meg magának. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzője azonban minden hónap első hétfőjén INGYENES lehetőséget biztosít minden vármegyeszékhelyen, hogy bárki (20 főig akár csoportosan is) elsajátíthassa az újraélesztés lépéseit. Ez a program ráadásul nem csupán összekovácsolja a vállalati közösségeket, de hasznos (életmentő) tudással is gazdagítja a résztvevőket. Cégek jelentkezését az INFO@MENTOK.HU címre várjuk szeretettel" - olvasható az Országos Mentőszolgálat közösségi oldalánn.