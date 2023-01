G.w.M és Szabyest között nagy botrány alakult ki. A fiatal zenész először a rapper dalait kritizálta, elmondta, nem tetszik neki az, hogy lekezeli a nőket a szövegeiben. Később pedig felfedezte, a hazai adatbázisban nincs nyoma az arany- és platinalemezeknek, amikkel G.w.M sokszor dicsekedett.

"Számla nélkül a Józsefvárosin eladottak nem számítanak, akkor jómagam is már gyémántlemezes lennék" - írta Szabyest. Persze a válaszra nem kellett sokat várni, Varga Márk videóben üzent. Elmondta, annyira elfoglalt, hogy egyik díját sem vette át, de ez változni fog, és biztosította Szabyestet arról, hogy a nyilvántartásba is bekerül majd. "De ez változik, mert februárban visszajön az illetékes és intézve lesz és ott lesz hivatalosan is a nyilvántartásban. Majd kirakok egy képet, hogy átvettem, aztán le lehet nyugodni" - mondta G.w. M.

A Magyar Hangfelvétel-kiadók Szövetsége (MAHASZ) Szabyest felfedezése óta elkezdte frissíteni az adatbázisát, ahol eddig valóban nem voltak láthatóak G.w.M eredményei, de mostanra pótolták a hiányosságot - írja a Blikk.