Az Eötvös József Gimnázium igazgatója és az elit iskola mellett működő Reáltanoda Alapítvány kurátora is bajba kerülhet egy napvilágra került hangfelvétel miatt. Az egyik felvételiző diák édesapja és az alapítvány vezetője között zajlott beszélgetés alapján úgy tűnik, félmillió forintért egy rosszul sikerült felvételivel is simán be lehet jutni a nyolcszoros túljelentkezéssel bíró iskolába.