Diószegi Lajos 1989-ben Tarnaszentmárián egy honvédségi laktanya őrtornyában teljesített szolgálatot, amikor azonosítatlan repülő tárgyat látott elsuhanni az égen, mindezt kétszer is. Az ügy akkor hatalmas figyelmet kapott, még nyomozás is indult.

34 évvel az eset után a Bors megtalálta azt a férfit, aki 1989-ben október 20-án éjszaka fél 2-körül dübörgő hangokat hallott, majd nagyobb villanásokat látott az égen. Ez a furcsa jelenség egy hónappal később megismétlődött.

"Az egyes toronyban voltam szolgálatban, erről azt kell tudni, hogy ott hatalmas üzemanyag tartályokra kellett vigyáznunk. A toronynak a másik oldalán, disznók, birkák, és kutyakenelek voltak. Éjszaka arra lettünk figyelmesek, hogy nyüszítenek a kutyák, a jószágok pedig egy idő után kitörték az ólnak az ajtaját. Kijöttek a birkák, szétszaladtak, tiszta kavarodás volt éjszaka.

Akkor láttuk meg a fényjelenséget az éjszakában, és hallottuk meg azt a fura hangot is. Még az akkor dolgozó tűzoltókat is kihívtam, hogy gyertek már ki, itt valami van. Nem tapasztaltam még korábban ilyet. Én voltam hozzá a legközelebb, tisztán láttam az égen elsuhanni valamit" - mesélte el a lapnak Diószegi Lajos volt honvéd.

Az égből lezuhanó tárgyat nem találták meg.

"Átkutattuk az egész területet, de nem találtunk semmit. A másik laktanyában is észlelték a fényjelenséget. Később egy hölgy érkezett a laktanyába, hogy meggyőzzön minket, hogy mi csak a sarki fényt láttunk. Hasonlított is arra, amit mutatott, de nem ugyanaz volt. Annak, amit én láttam még hanghatása is volt" - magyarázta a férfi, aki egy hónappal később ismét látta a furcsa jelenséget az égen.

"Rá négy hétre is történt egy bizarr fényjáték, második alkalommal magasabban láttam, akkor nem jött olyan közel, mint az első alkalommal. Olyan volt, mintha a hegyből jött volna ki valami. Próbáltam megmagyarázni, hogy biztos a hegyekből a fémek, meg a mágnesesség miatt történhetett valami" - tette hozzá.

Korábban az újságok azt írták, hogy Lajos személyesen is találkozott földönkívüliekkel, de ő ezt megcáfolta. A laktanyát azóta is őrzik, őr és kutya vigyáz arra, hogy illetéktelenek ne jussanak be a létesítmény területére.