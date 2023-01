A hét elején még emelkedik a nappali hőmérséklet, szerdán akár 10 Celsius-fok is lehet, majd csütörtöktől lehűlés jön, vasárnap már csak mínusz 1 és plusz 5 fok közötti hőmérséklet várható a legmelegebb órákban. Egész héten erős, élénk lesz a szél, néhol viharossá fokozódik. Több alkalommal vegyes halmazállapotú csapadékra kell számítani, amely a hét végéhez közeledve egyre inkább hó lesz - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat középtávú előrejelzéséből.

Hétfőn a legtöbb helyen néhány órára kisüt a nap, azonban délelőtt északnyugat felől növekszik a fátyolfelhőzet, később meg is vastagszik a felhőtakaró, amely este, késő este újra csökkenni kezd. Hétfőn a nap második felében elszórtan fordulhat elő gyenge, vegyes csapadék, nyugaton és délen az esőnek, míg északkelet felé haladva a havas esőnek, hónak van nagyobb esélye. A délnyugati szél délutántól egyre nagyobb területen nyugatira, északnyugatira fordul és megerősödik, helyenként viharos lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és plusz 7 fok között valószínű.



Kedden felhőátvonulások várhatók hosszabb-rövidebb napsütéssel, elszórtan előfordulhat zápor, hózápor. Az északnyugati, nyugati szél nagy területen megerősödik, főként az északnyugati szélcsatornában viharossá fokozódik. Hajnalban általában mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul a hőmérséklet, de a szeles tájakon pár fokkal enyhébb lesz a hajnal. Kora délután 3-9 fokot mérhetnek.



Szerdán általában közepesen felhős időre lehet számítani, szórványosan előfordulhat vegyes halmazállapotú csapadék, zömében záporok, de északkeleten hózáporok is kialakulhatnak. Az északnyugati, nyugati szél főként az északkeleti részeken erős lesz, egy-egy viharos lökés sem kizárt. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 4 fok között várható, a szeles helyek lesznek fagymentesek. A maximum 5 és 10 fok között alakul.



Csütörtökön közepesen vagy erősen felhős idő várható. Szórványosan előfordulhat vegyes csapadék, főleg északkeleten havas eső, hózápor, másutt eső, zápor. Az északnyugati szél megerősödik, helyenként viharossá fokozódik. A minimum-hőmérséklet általában mínusz 3 és plusz 4 fok között alakul, a szeles helyek lesznek fagymentesek. A csúcsérték 3 és 9 fok között valószínű.



Pénteken felhőátvonulások várhatók, általában többórás napsütéssel. Elszórtan kialakulhat hózápor. Helyenként erős lökések kísérhetik az északnyugati, északi szelet. Hajnalban általában mínusz 6 és plusz 1, kora délután 0 és plusz 6 fok közötti hőmérsékletet mérhetnek.



Szombaton felhőátvonulások várhatók hosszabb-rövidebb napsütéssel. Elszórtan kialakulhat zápor, hózápor. Az élénk északnyugati, északi szelet helyenként erős lökések kísérhetik. Hajnalban mínusz 5 és plusz 1, kora délután 0 és plusz 6 fok között alakul a hőmérséklet.



Vasárnap a gyakran változó felhőzetből csak helyenként fordulhat elő hózápor. Az északi, északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet hajnalban mínusz 7 és plusz 1, kora délután mínusz 1 és plusz 5 fok között alakul.