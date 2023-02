Kucsera Gábor és Tápai Szabina 10 év és 3 gyerek után döntöttek úgy, nem folytatják tovább együtt. Szabina elmondta, sokáig volt türelmes, de eljött az a pont, amikortól úgy gondolták, jobb, ha külön élik az életüket. Bevallotta, volt megcsalás is, egy családi barát azonban elárulta, nem egy félrelépés történt.

"Már az esküvő előtt is állt a bál, Kucsi sosem volt a hűség mintaképe" - mondta el a neve elhallgatását kérő barát. "Pedig szerette Szabinát, de egyszerűen vannak olyan típusok, akik nem bírnak a vérükkel. Persze voltak időszakok, amikor meg bírt lenni otthon, de ez a kapcsolatuk elején is állandó gondot okozott, hogy Kucsi szeret és tud is élni, amibe a bulizás is beletartozott. Szabina pedig állandóan hívogatta, alig, hogy becsukta lakásuk ajtaját maga mögött. Aztán ahogy Beni nagyobb lett, Gábor sokat változott, sokat volt kisfiával, ő is maradt otthon vele. Aztán jött a második gyermekük, egyre kevesebb idejük maradt egymásra, ki-kicsapongott Kucsi. Nem mentség, de igyekezett mindig nagyon diszkrét lenni, mert ez nem Szabina ellen volt, nem akarta megbántani" - árulta el a Borsnak az illető.

"Gábor imádja a gyermekeit, imád apa lenni és nagyon jó édesapa. Egy darabig küzdött a házasságukért, hiába érezte, hogy a kapcsolatuk már sose lesz ugyanolyan, mint az elején, a kisfia és lánya miatt menteni akarta a házasságot, pedig tulajdonképpen már három éve nincsenek együtt. A harmadik gyermeket is először ő akarta, majd Szabina élte bele magát, hogy még egy baba örökre összeköti őket... Mert Kucsi többször kijelentette, hogy sose hagyná el a gyermekeit. És az is biztos, hogy a válás ellenére is mindig ott lesz nekik. Azt tudni kell, hogy az ő szülei csodálatos, példaértékű házasságban élnek mai napig, ő is ezt szerette volna. És kudarcként élte meg, hogy az ő kapcsolatuk nem úgy alakul. Több sebből vérzett a házasságuk, nem csak a félrelépések, hanem a nagyon különböző jellemük miatt is, Szabina túl harsány, túl hiperaktív volt, ami csak eleinte egészítette ki Gábor nyugalmát. Mindkettőjük családja szurkolt nekik, de eljön az a pont, amikor bármit tesz az ember, nincs tovább" - tette hozzá a barát.