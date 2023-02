54 éves korában meghalt a De La Soul hiphoptrió oszlopos tagja, David „Trugoy The Dove" Jolicoeur.

A gyászhírt a zenekar tagjai erősítették meg, ám az egyelőre nem derült ki, hogy pontosan mi áll a híresség távozása mögött. Könnyen lehet, hogy szívelégtelenség okozta a tragédiát, mivel az előadó már jó ideje szívproblémákkal küzdött.

David Jude Jolicoeur két iskolatársával, Vincent Masonnel és Kelvin Mercerrel alapította meg az együttesét még 1988-ban. Ekkor vette fel a Trugoy the Dove művésznevet is. 2006-ban a csapat Grammy-díjat nyert a „Legjobb popműfaji együttműködés" kategóriában a Gorillazzal a Feel Good Inc című dalért – írja a Blikk.