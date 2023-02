A Buckingham-palota korábban azt közölte, hogy a királyné szezonális betegség miatt mondta le a heti nyilvános megjelenéseit, de utolóag pozitív lett a koronavírustesztje.

A hírek szerint Kamillának megfázásos tünetei vannak, és feltehetően nincs ok az aggodalomra, mivel a 75 éves királyné korábban már elkapta a betegséget, emellett be is van oltva - írja a BBC.

Vészesen közeleg III. Károly koronázása. Az eseményt ünneplő zenei lejátszási listára olyan világhírű előadók slágerei is felkerültek, mint a Beatles vagy Harry Styles.