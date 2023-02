Vészesen közeleg III. Károly koronázása. Az eseményt ünneplő zenei lejátszási listára olyan világhírű előadók slágerei is felkerültek, mint a Beatles vagy Harry Styles.

Hétfőn a brit kormány médiáért és kultúráért felelős minisztériuma bemutatta a III. Károly király és Kamilla királyné május 6-i koronázásának hivatalos honlapját - szúrta ki a Ripost.

A weblapon számos információ megtalálható a ceremóniával kapcsolatban, és elérhető egy Spotify-lista is, ami a koronázást ünneplő lejátszási lista nevet kapta. A két órás mix elején a Beatles Come together című száma van, az utolsó helyen pedig a Years & Years King című dala. Emellett a listán főként brit előadók dalai kaptak helyet,

a koronázási ünnepségen hallható lesz többek között Harry Styles, Rod Stewart, Ed Sheeran, Ellie Goulding, a Queen, és a Coldplay is.

A teljes lejátszási lista ide kattintva érhető el.

Úgy tudni, a májusi esemény része lesz egy nagyszabású koncert is, amelyet a windsori kastélyban tartanak, és amit élőben közvetítenek. A fellépőkről egyelőre nem tudni semmit, de a palota annyit közölt, hogy világszerte ismert zenei ikonok és kortárs sztárok lépnek majd színpadra.