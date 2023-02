Novozánszki Fanni meggyilkolásának ügyében 2022 júliusában hozott döntést a bíróság. Bár a lány holtteste sosem került elő, a meggyilkolással vádolt B. Lászlót emberölés bűntettének elkövetése miatt életfogytig tartó fegyházbüntetésre és 10 év közügyektől eltiltásra ítélte. Legkorábban 25 év elteltével bocsáthatták volna feltételes szabadságra. B. László már akkor jelezte, hogy fellebbezni akar a döntés ellen, de az ügyész is fellebbez, így máasodfokon folytatódik majd az eljárás.

A fiatal lány meggyilkolása sokakat foglalkoztat, még mindig gyártanak újabb és újabb teóriákat arról, hol lehet Fanni holtteste. "A Fanni-ügy az első perctől fogva nagyon foglalkoztatja a civil embereket is. Rengeteg levelet kapok a mai napig, különböző teóriákkal, persze ezeknek az írásoknak a nagy része nem vehető komolyam. Volt, aki a túlvilágról kapott üzenetet Fannitól, más pedig a sarki kisboltban látta. Amit azonban ez a szakmérnök jelzett, majd szóban is elmondott, még számomra is elgondolkoztató" - mondta a Blikknek dr. Lichy József. Egy áramlástani szakember szerint a holttestet egy kenuba rejtette a férfi, teoriáját arra alapozta, hogy B. László a gyilkosságot megelőzően ellopott egy kenut, amiért ki is zárták a sportegyesületből, ahol addig tag volt.