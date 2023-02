Az alkotót hosszan tartó betegség után csütörtökön érte a halál - áll a közleményben.



Konter László 1969-1972 között, illetve 1973-1974-ben a Szegedi Nemzeti Színház színésze volt; a köztes évben a Békés Megyei Jókai Színházban dolgozott. 1979-ben szerzett rendezői diplomát a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. Néhány pécsi év után 1983-tól tíz éven át a Népszínház rendezője, 1989-1993 között az utazó operatársulat vezetője volt. 1993 és 2007 között a Békés megyei Jókai Színház igazgató-főrendezője volt. 1996-ban tüntették ki Jászai Mari-díjjal.



Rendezői tevékenysége mellett szívesen foglalkoztatták a filmvásznon színészként is. Seregi Zoltán, a Békéscsabai Jókai Színház jelenlegi igazgatója pénteken az MTI-nek elmondta: Konter Lászlót a teátrum saját halottjának tekinti, a közeljövőben megemlékezést is szerveznek a tiszteletére.

Elmondta, Konter László hívta őt először a Békés vármegyei városba 1999-ben vendégrendezőnek, majd 2003-ban az ő javaslatára lett a Színitanház vezetője.



Konter László idejében kisebb volt a színház épülete és a társulat is, kevesebb bemutatót tartottak, de nagyon családias hangulat uralkodott, amelyet igyekeznek megőrizni - fogalmazott Seregi Zoltán.