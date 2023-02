Julia Wendell azzal vált híressé, hogy azt állította magáról, ő Madeleine McCann vagyis az a kislány, aki 2007-ben egy portugál szállodából tűnt el egy családi nyaralás alatt. A gyerek ügye sokáig foglalkoztatta az egész világot, keresése pedig a mai napig tart. A 15 évvel ezelőtt eltűnt Madeleine feltételezett gyilkosa jelenleg is börtönben van.

Az már kiderült, hogy Julia Wendell nem az eltűnt Madeleine McCann. Most megszólalt a lengyel nő családja. Elmondták, összetörte őket a kialakult helyzet. Természetesen fényképes bizonyítékokkal rendelekznek a nő gyerekkorából, de azt nem értik, Julia hogyan jutott ilyen következtetésekre. Gyógyszerekkel és terápiával is próbáltak a lányon segíteni, de ezeket Júlia nem fogadta el. "Juliának is vannak fotói, a családi házból vitte el őket a születési anyakönyvi kivonatával együtt, valamint számos kórházi papírral. Mindig igyekeztünk megérteni Julia helyzetét. Terápia, gyógyszer, pszichológus és pszichiáter - ezek mind a rendelkezésére álltak. Nem maradt egyedül" - írta a család. Hozzátették, a lány manipulációit, fenygetéseit és hazugságait mindig próbálták megakadályozni, megmagyarázni, valamint folyamatosan kérték a lányt, hagyjon fel ezekkel.

"Mindig próbáltunk segíteni neki, hogy talpra tudjon állni. Már több éve nagykorú, elköltözött otthonról. Elutasítja a kezeléseket, nem szedi rendszeresen a gyógyszereket" - írták. Kifejezték félelmüket is a kialakult helyzettel kapcsolatban. "Az internet nem felejt, és nyilvánvaló, hogy Julia nem Maddie" - idézi a családot a Daily Star.