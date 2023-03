Szirtes Dávid számára nagy dobbantó volt a TV2-s tehetségkutató, ugyanis az ismertség mellett új lehetőségeket is kapott, hamarosan megjelenik első saját dala és a hozzá forgatott videoklip. Az idáig vezető út azonban nem volt sem könnyű, sem pedig rövid, hiszen rögtön a startmezőn hátrányba került.

Dávid egyéves volt, amikor édesapja elhagyta a családot, édesanyja pedig nem tudta biztosítani azokat a körülményeket, amelyekre egy kisgyermeknek szüksége lett volna. Sokáig a nagymamája nevelte, akinek a halála után ismét édesanyjához került, Dávid ekkor maga kérte, hogy nevelőszülők vegyék gondozásba. Szeretetben, de szigorban nevelték és nem támogatták a zenei álmait.

"Ahogy 18 éves lettem, el kellett gondolkodnom azon, hogy hogyan tovább. Szerettem volna folytatni a tanulmányaimat, de azzal is tisztában voltam, valahogy el is kell tartanom magam. Nem igazán számíthattam senkire. Folytattam az iskolát és a gimnázium után most egyetemista vagyok" – mesélte Dávid a Borsnak, majd hozzátette, nem hagyott fel az utcazenéléssel, amely most is a megélhetést biztosítja számára.

Az utcazene nekem mindig egy biztos pont lesz úgyis, hogy már más lábakon is állhatok. Az utcán való zenélés nemcsak a pénzről szól, hanem egyfajta szabadságot is jelent nekem: önmagam lehetek és ott megnyugodhatok, feltöltődhetek.

A tehetséges fiatal úgy érzi, az élete végre ráállt arra az irányra, amelyre mindig is vágyott, sőt a szerelem is rátalált, párjával nemrég voltak félévesek.

