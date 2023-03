Minden korábbinál több fordulatot, és már rögtön az első adásokban szexet is hozott a ValóVilág legújabb évada. A sorban tizenegyedik szezon tavaly november végén indult és most, március ötödikén, 106 nap után véget is ért a játék. A győztes a 23 éves budapesti pincérnő, Karnics Kriszta lett, akit most sokáig csak VV Krisztiként emlegetnek majd a netezők.

A fiatal lány 103 napot töltött a luxusbörtönben, azaz majdnem az első naptól kezdve bent volt a villában. Egyetlenegyszer sem lett kiválasztott, de kihívott sem, így párbaj nélkül jutott be a döntőbe, ahol mindkét körben nagy fölénnyel verte meg a többieket.

A végső összecsapást Melinával vívta: Kriszti a szavazatok több mint 60%-át megszerezte, így ő lett a villa királynője, és megnyerte a 36 millió forintos fődíjat.