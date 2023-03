Egy fiatal nő, Julia Faustyna Wendell azt állítja, hogy ő az eltűnt Madeleine McCann. A Lengyelországban élő nő fotókat és videókat tett közzé saját Facebook-oldalán, hogy bizonyítsa, nemcsak hasonlít a kis Madeleine-re, hanem ő maga az. Egy nyomozó szerint ez kizárt: elvégzett egy biometrikus tesztet, mely szerint nincs kapcsolat Julia és az eltűnt kislány között – írtuk korábbi cikkünkben.

Egy DNS-teszt segíthetne bebizonyítani, hogy valóban a Lengyelországban élő nő az egykoron eltűnt brit kislány. A vizsgálat elvégzéséig Julia egy védett házban lakik, ugyanis egyesek vérdíjat tűztek ki a fejére. A nő halálos fenyegetést is kapott, ezért most próbálják titokban tartani, hol is tartózkodik pontosan – olvasható a DailyStar cikkében.