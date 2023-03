Közösségi oldalán számolt be a borzalmas helyzetről Dobó Ági, aki éppen a kisfiával utazott, amikor egy kamionsofőr életveszélyes helyzetbe sodorta őket.

"Kedves" Sofőr Úr!

Remélem eljut Hozzád az üzenetem, mert én vagyok az a Nő, Édesanya, akit ma reggel kb. 8:20-kor az M0 meglódi felhajtójánál jó ötletnek gondoltál nem besorolni engedni, majd megfélemlíteni. A kormányt rám húzva a leállósávba kényszeríteni. Jelentem, sikerrel jártál, a szalagkorláthoz közeledve megijedt a 6 éves gyerekem, és én is, szóval remegő kézzel, lábbal folytathattam a vezetést. Bebizonyítottad, hogy NAGYOBB vagy, erősebb, az előzékenység, mint olyan ismeretlen számodra, és BÁTOR is vagy, hiszen össze is törhettél volna minket, az életünket veszélyeztetve. Remélem, a Te lelked rendben van, legyen szép napod" - írta 24 óráig elérhető Instagram-történetében Ági.