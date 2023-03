Az RTL német televízió és a Focus Online hírportálja legalább hat halottról számolt be, a Bild német lap szerint heten haltak meg és nyolcan megsérültek. A Hamburger Morgenpost szerint heten súlyosan, tizenheten pedig könnyebben megsebesültek.

A rendőrség szerint a lövöldözés elkövetője is a halottak között lehet. Tájékoztatásuk szerint miután a rendőrség csütörtök este kiérkezett az erőszakcselekmény helyszínére, még egy lövés eldördült. Később az épület egyik felső emeletén egy halottat találtak, és arra utaló nyomok vannak, hogy ez a személy lehetett az elkövető. Mindazonáltal a hatóságok még nem bizonyosodtak meg erről.



Az illetékes elmondta: nincsenek szökésben lévő tettesre utaló nyomok, a helyzet jelenleg lecsillapodott. Hozzátette, hogy a dolgok jelenlegi állása szerint hamarosan feloldhatják a biztonsági figyelmeztetést a környéken. A szóvivő azonban továbbra sem ismertette a halálos áldozatok, illetve a sebesültek számát. Mindössze annyit lehet tudni, hogy többen életüket vesztették és megsebesültek.



Andy Grote, Hamburg tartományi belügyminisztere szerint a rendőrség különleges alakulatát is mozgósították a helyszínre, miután csütörtökön este kilenc óra felé több ember életét kioltó lövések dördültek el a Jehova Tanúi egyik rendezvényén. Az épületet tűzszerészek is átvizsgálják, a rendőrség szerint mindössze rutinellenőrzésről van szó.



A rendőrség nagyszabású műveletről számolt be Hamburg Alsterdorf nevű városrészében. Biztonsági források szerint a helyi rendőrség egyelőre ámokfutásnak minősíti a történteket, bár az incidens indítéka továbbra sem ismert.



Peter Tschentscher hamburgi polgármester megütközve reagált a történtekre. Mikroblogján részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak. Mint írta, a hatóságok gőzerővel dolgoznak az elkövetők előkerítésén és a történtek hátterének feltárásán.