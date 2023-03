Miközben sokan a felelősöket keresik, és azt próbálják kitalálni, ki hibázhatott, egy közlekedési szakpszichológus szerint olyanok voltak a körülmények, amelyekre egyetlen sofőrt sem lehet felkészíteni.

"Boszorkányüldözés lenne felelőst keresni. Sem a sofőrök, sem az útkezelő nem hibázott. Egy ilyen homokvihar másodpercek alatt alakulhat ki. Aki ebbe belekerül, semmit nem lát, s azt sem lehet elemezni egy tömegszerencsétlenség roncsainál, ki, honnan, mekkora sebességgel jött, magától csapódott bele az előtte lévőbe vagy már neki lökték" – kezdte a Blikknek Dulin Jenő.

Itt egy dolgot lehet tenni – és ezt oktatják is a jogosítvány megszerzésénél a tanfolyamokon – hogy az autót azonnal el kell hagyni az ütközés után és az autópálya széle, vagy a sávokat elválasztó korlát felé kell menni. A legtöbbször az autókban maradt utasok halnak meg egy sztráda tömegbaleseténél, pláne, ha tűz is van. Látni is döbbenetes volt a képeket.

Molnár Sándor biztosítási szakértő szerint nem lesz egyszerű munka kideríteni, ki hibázott, kik a sértettjei és felelősei a tömegszerencsétlenségnek.

"Információink szerint a tömegszerencsétlenség a homokvihar miatt történt, az első autó vezetője megijedt a mindent beborító portól, fékezett, hátulról pedig belerohant egy figyelmetlen autós, ő biztosan nem számíthat kártérítésre, és hatósági eljárás is indul vele szemben" – kezdte a helyzet elemzését a szakértő.

"Ugyanez érvényes a balesetben érintett három utolsó járműre illetve vezetőjére is, akik nem az út és látási viszonyoknak megfelelő sebesség miatt nem tudtak idejében megállni későn észlelték a karambolt. A két végpont között megsérült autók vezetői egyszerre felelősei és sértettjei is a káreseménynek, kemény dió lesz megállapítani, ki, hol hibázott, a biztosítók szakértői nem találkoztak még Magyarországon ilyen káreseménnyel."

A Blikk felidézi, hogy a baleset előtt két órával már történt egy karambol a helyszínen, akkor egy kamion és egy személygépkocsi ütközött, a 24.hu szerint szintén a por miatt. Az útszakaszt a tömegszerencsétlenség előtt egy órával tették szabaddá, ám sem a közútkezelő, sem a rendőrség nem tartotta indokoltnak a forgalom elterelését vagy az ideiglenes sebességkorlátozást, pedig állítólag számítani lehetett a viharos szél lökéshullámai miatt időszakosan feltámadó újabb porviharra.