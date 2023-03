Budapest is szerepel az amerikai Time magazin csütörtökön közzétett World's Greatest Places 2023 (A világ legnagyszerűbb helyei 2023) című, 50 turisztikai desztinációt kiemelő összeállításában.

A világszerte több mint 50 milliós olvasótáborral rendelkező amerikai hetilap Budapestről szóló ajánlásában emlékeztet arra, hogy a magyar főváros idén ünnepli egyesítésének 150. évfordulóját egy csaknem száz eseményt kínáló rendezvénysorozattal. A cikk kiemeli, hogy Budapest egyik jelképe, a Lánchíd két évig tartó felújítás után ősszel nyílik meg a gyalogosok előtt, és hogy októberben nagy számú néző buzdítja majd a Budapest Maraton résztvevőit, akik a nevezetes híd mellett és alatt is futnak. A jubileumi rendezvények közül a Time magazin kiemeli még a Hősök terére meghirdetett, szeptemberi szabadtéri jubileumi koncertet, a Budapest Tortája versenyt, valamint a Budapest identitását bemutató új kiállítást a Budapesti Történeti Múzeumban.





Az ajánló emlékeztet arra, hogy Budapesten nemrég nyílt meg a Néprajzi Múzeum és a Magyar Zene Háza, míg a Magyar Állami Operaház egy átfogó felújítást követően várja ismét a közönséget. A Budavári Palotanegyed számos látnivalója, köztük a Szent István-terem, a Főőrség épülete és a Karakas pasa tornya is visszanyerte eredeti pompáját a Nemzeti Hauszmann Program keretében.

A Time magazin felhívja a figyelmet a Budapesten rövidesen nyíló új szállodákra is. A W Budapest júliusban nyit közvetlenül az Operaházzal szemben, a történelmi Klotild-palotát St. Regis Hotel Budapest néven alakítják át, a Marriott Autograph Collection részét képező Dorothea Hotel pedig a Vörösmarty téren debütál.



A Time magazin idei listáján olyan helyek szerepelnek, mint Barcelona, Kiotó, Nápoly és környéke, Sardzsah, Phuket, a Yosemite Nemzeti Park vagy a Francia Polinéziában található Tuamotu-szigetek. A közép-európai régióból a szerkesztők csak Bécset és az Európa Kulturális Fővárosa cím egyik idei kitüntetettjét, Temesvárt válogatták be a világ legjobb 50 turisztikai célpontja közé.