Kulcsár Edinát dédmamája kísérte az oltárhoz az esküvőjén, aki az egyik legfontosabb ember a celeb életében. A rajongó ismerhetik is, hiszen rengeteget posztol róla a közösségi oldalakon. Azt azonban kevesen tudják, hogy anyai nagymamájával - aki ma már nem él - Edina soha nem találkozott.

"A nagymamámat nem ismertem, de igazából anyu sem. Még egészen kicsi volt, amikor intézetbe adta őt, majd a dédmamám hozta ki onnan kétéves korában. Onnantól ő nevelte anyukámat, aki mindig is úgy tekintett rá, mintha az édesanyja lenne. Sőt, mivel anyu nagyon fiatalon, 18 évesen szült engem, volt, aki azt gondolta rólunk, hogy mi testvérek vagyunk és Anci mama az anyukánk" - mondta Edina a Blikknek.

"Már gyerekként tudtam erről a történetről, és el is fogadtam, valahogy így nőttem fel, hogy ezt tudtam... teljesen természetes volt. Anyu is maminak hívja Anci mamát, a gyerekek is így szólítják. Arról, hogy miért adta anyut intézetbe az édesanyja, nem tudunk semmit, csak azt, hogy egyik gyerekére sem volt kíváncsi. Sőt, anyu testvéreiről sem tudunk semmit, mert az intézet nem ad ki semmilyen információt az örökbe fogadott gyerekekről. Már felnőttként azért megkereste 1-2 testvérét, de – sajnos – már annyi idő eltelt, hogy olyan volt, mintha idegenek lennének" - tette hozzá.