Napos, tavaszias idő várható a héten is: folytatódik a felmelegedés, megszűnnek a hajnali fagyok és pénteken akár 22 Celsius-fok is lehet a legmelegebb órákban. Péntektől felhősebb időre kell készülni, szórványosan előfordulhat eső, záporeső és megélénkül a nyugati szél, de továbbra is 20 fok közelében várhatók a maximumok - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzéséből.