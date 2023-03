Az egész országot megrázta annak a fiatal rendőrnek a halála, akit egy ámokfutó késelt halálra az egyik budapesti társasházban. A férfi be akart törni az idős szomszédjához, a kiérkező járőrök azonban elfogták: viszont, amikor lekísérték, lekapcsolódott a lépcsőház világítása, a támadó pedig visszaszerezte a kését és többeket is megsebesített.

A huszonkilenc éves fiatal rendőrtiszt nemcsak fényes karrier előtt állt, hanem hamarosan meg is nősült volna. A családja hetekkel a tragédia után sem tudta még feldolgozni a történteket, vagy elfogadni, hogy a szeretett férfi és fiú már nincs többé közöttük.

Baumann Péter szülei eddig nem álltak a nyilvánosság elé, ám nemrég a Retró Rádiónak elmesélték a szörnyű éjszaka részleteit, azaz, hogy hogyan és mikor értesítették őket a tragédiáról.

"Brutális volt, amikor megtudtuk, hogy mi történt Péterrel. A férjemmel külön-külön kaptuk a hírt" – kezdte a néhai rendőr édesanyja. "Műtősnő vagyok, aznap éjszaka is dolgoztam. Amikor hajnali fél háromkor kopogtak a műtősnői szoba ajtaján, azt hittem, munka lesz. Felriadtam a pihenésből, de először ki sem mertem nyitni az ajtót, mert telefonon szoktak szólni, ha feladat van. Ekkor odakintről meghallottam a férjem hangját: Enikő, nyisd ki az ajtót, mert baj van!"

Először nem értettem, mi a baj, és nem is hittem el... igazából a mai napig nem hiszem el. Akkor azt mondtam, hogy ez nem igaz, ez nem történhet meg, és most is ezt mondom: ez nem lehet igaz!

Baumann Péter édesapját fia menyasszonya keltette, hogy Péter nagyon rosszul van és azonnal menjen be hozzá a kórházba. A férfi azonban már nem tudott elbúcsúzni gyermekétől, mert mire beért a kórteremhez, már várta őt két rendőr, akik közölték vele a lesújtó hírt – írja a Blikk.