III. Károly azonban nemcsak a trónt és a koronát, hanem II. Erzsébet tetemes vagyonát is megörökölte. A néhai uralkodó hagyatékának pontos értékét csak kevesen ismerik, és nehéz is lenne összeszámolni, ugyanis nem csak pénzről van szó. II. Erzsébetnek több birtoka és ingatlanja, műtárgyai és ékszerei is voltak. A brit lapinformációk szerint a királynő hagyatéka megközelítőleg 291 milliárd forint értékű lehet.

Ez az, amit nem oszt meg testvéreivel Károly, legalábbis a pedofilbotrányba keveredett András herceg állítása szerint. A férfi azt mondja, hogy sem ő, sem testvérei nem kapták még meg részüket az örökségből, sőt, Károly az édesanyjával ellentétben nem hajlandó fizetni András terápiás költségeit sem. András évente 32 ezer fontot, azaz 14 millió forintot költ egy indiai jógi által nyújtott gyógykezelésre. A király most elvárja, hogy öccse mindezt saját zsebből finanszírozza.

A kegyvesztett herceg egyes források szerint teljesen kétségbeesett, és lassan majd könyörögnie kell bátyjának, hogy legyen fedél a feje felett: ám ez lehet, hogy túlzó információ – írja az Index.