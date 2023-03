A ValóVilágban megismert rapper ma az ország legsikeresebb és legnépszerűbb előadója, aki nemcsak a színpadon, hanem a tévéképernyőn is rutinosan mozog. Volt már műsorvezető és zsűritag is, láthattuk showműsorban és vetélkedőben, ám talán még egyszer sem került olyan szituációba, mint a hétfő esti Zsákbamacskában. Az egyik játékos ugyanis közölte Majkával, hogy együtt bulizott az édesanyjával.

Majka és a játékos édesanyja is ózdi, és nagyjából egy korosztály, a lány szerint pedig együtt is buliztak, sőt az édesanyja egyszer fel is vitte magához a most már csaladapát. Majka láthatóan zavarba jött, meg is említette, hogy tévétörténeti pillanat lenne, ha most kiderülne, hogy a lány valóban az ő eltitkolt gyereke. A műsor vége felé a rapper is feloldódott és maga is poénkodott a szituációval – vette észre a Blikk.