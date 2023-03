A 23 éves Danny Dinh-t szerencsére már letartóztatták emberrablás, gyermekrablás, nemi erőszak, gyermek súlyos szexuális zaklatása, erőszakos szodómia, gyermeken elkövetett szodómia, kiskorú szexuális kizsákmányolása és kiskorú elcsábítása vádjával - idézi a Crime Online-t a Ripost.

A rendőrséget egy 16 éves lány nevelőszülei értesítették, mert feltörték gyermekük Snapchat-fiókját. A lány korábban már találkozott Dinh-nel, aki meggyőzte, hogy szökjön el otthonról, és lakjon nála. A férfi az akkor 15 éves lány telefonját használta, onnan kezelte a közösségi médiafiókjait. Később elhagyta Dinh-t. A férfi most feltörte a lány fiókját, és a nevében hálózott be más gyerekeket, a megerőszakolt 13 éves kislányt is.