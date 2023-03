Mindenkit meglepett a hír, miszerint Peller Anna és Lukács Miki elválnak. Facebook-oldalukon jelentették be a hírt, most pedig egy kollégájuk és egy barátjuk szólalt meg a helyzetről.

Peller Anna és Lukács Miki a Facebook-oldalukon jelentették be, hogy elválnak egymástól, "mert mindenkinek így lesz a legjobb". A hír sokakat meglepett, mint kiderült, még Anna kollégái sem voltak tisztában azzal, hogy problémáik lennének.

"Anna mindig sokat mesél a családjáról, ami az utóbbi időben sem volt másképp. Sokszor emlegette Mikit és a lányukat, nem tűnt úgy, hogy gondjaik lennének. Ő egyébként is olyan típus, aki nem szívesen mesél a nehézségeiről, mindig jókedvű és vidám. Nagyon meglepett, hogy így alakult. Ő tényleg rengeteget dolgozik: tévézés, próbák, előadások, szinkronmunkák, emellett anyaként is próbál helytállni. Hihetetlen tempót diktál, ezzel nem mindenki tud lépést tartani" - mondta a Blikknek Anna egyik tévés kolégája. Miki egyik barátja szerint is a sok munka okozhatta a problémát.

"Miki tudta, hogy mit vállalt, amikor összeházasodtak Annával. Ő támogató férjként segítette a feleségét, a lányukkal is ő volt otthon, és a karrierjét is a gyerekükhöz igazította. Annával viszont a sok tennivaló mellett nem volt egymásra idejük házaspárként. A problémáikat azonban diszkréten kezelték, mi is csak akkor értesültünk arról, hogy külön folytatják, amikor már eldöntötték, hogy véget vetnek a házasságuknak. Miki most is jókedvűnek tűnik, nem igen panaszkodik, inkább magában éli meg a nehézségeket" - mondta a barát.