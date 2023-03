Peller Anna és Lukács Miki szomorú hírt jelentettek be a napokban, közölték, hogy elválnak egymástól. Ennek ellenére azonban együtt élnek, együtt dolgoznak és a nyaralni is együtt fognak.

Peller Anna és Lukács Miki nagy döbbenetet okoztak, amikor bejelentették, hogy elválnak. Elmondták, már csak testvéri érzelmek fűzik őket össze, ezért is hozták meg ezt a döntést. majd megszólaltak a barátok és kollégák, akik szintén mit sem sejtettek arról, hogy problémáik lennének. A szomorú hír ellenére a napokban együtt jelentek meg az Átriumban, a Segítség! Iskola! Avagy túlélőkalauz szülőknek című darab olvasópróbáján. A darabban Likács Miki játszik, Anna pedig a sajtóeseményt moderálta. Aki nem tudta, hogy milyen döntést hozott a pár, nem láthatta ezt rajtuk, ugyanis mosolyogva, egymást meg-megérintve zajlott az esemény - írja a Blikk. miki elmondta, miért is tudnak minden ellenére így viszonyulni egymáshoz.

"Úgy gondolom, jól látszik, hogy megmaradtunk egymásnak barátként. Anna itt van mellettem, segít, amiben kell, és ez fordítva is igaz, számíthat rám. Attól függetlenül, hogy elválunk, örömmel vállalta, hogy moderálja ezt a sajtóeseményt. Teljesen normális számunkra, hogy jóban maradtunk, ahogyan az is, hogy hiába a válás, együtt megyünk nyaralni. Nemcsak a kislányunk, de a legmélyebb barátság is összeköt minket. Arról, hogy további közös projekteket vállaljunk a jövőben, még nem beszéltünk, de nálunk semmi nem elképzelhetetlen" - árulta el Miki.