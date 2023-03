"Kedves Barátaim, szomorú szívvel jelentem, hogy az én csodálatos kis mezőlaki templomom orgonájának avatására – a tervekkel ellentétben – alighanem október végén kerül csak sor– kezdte mesélni a történteket a közösségi oldalán a zongoraművész.

Ugyanis az az orgonaépítő vállalkozó, ki a Marsról szabad szemmel is jól látható, neki euróban kifizetendő munkadíjért, szigorú szerződési feltételek mellett elvállalta az orgona Németországból Magyarországra való átköltöztetését, felépítését és behangolását, a hathetes munkafolyamat első hete után nevetséges, és azóta az ország egyik legkiválóbb orgonaszakértője által írásban is megcáfolt, hazug indokok alapján, szerződésszegő módon lelépett, miután felvette a hat hétre szóló teljes munkadíj felét. Amely összegnek az első munkahéten csupán elenyésző részét dolgozta le. Levelében még ezt az elképesztő mondatot is leírta:

"A korábban kialkudott vállalási ár a szerződéskötéstől eltelt idő alatt jelentősen értékét vesztette."

Ezt ti értitek? Szerinte a három hónapja, vagyis december 2-án, euróban kialkudott összeg most nem ér annyit, noha az euró csak erősödött azóta. Nos, mi a szerződésben vállalt minden kötelezettségünknek maximálisan eleget tettünk, ennek összes, jogilag érvényes bizonyítékát egybegyűjtöttük, a szerződés által előírt március 15-i napra pedig templomom teljes belső felújítása befejeződött – valljuk be őszintén: szinte csodával határos módon, barátaim áldozatos munkájának eredményeként.

Mostani orgonaépítőnk szerződésben vállalt kötelezettsége így szólt:

Kivitelező vállalja, hogy a hangszer szétbontását 2023. márciusának első hetében elkezdi, és hogy a hangszert teljesen működőképes állapotban legkésőbb 2023. április 30-án átadja Megrendelőnek. Amennyiben a határidőre a Kivitelező nem fejezi be a munkát, és ez nem a Megrendelő hibájából vagy mulasztásából történik, Kivitelező vállalja napi 10.000 forint kötbér megfizetését a Megrendelőnek.

Ám a nyers igazság csak kibukkant az orgonaépítő szerződésbontó levele végén: azt írta minap, hogy több, mint kétszeres árért persze befejezi az orgona felépítését. Ami – aláírt és érvényes szerződéssel – azért mégiscsak a zsarolás sajátos esete.

(Azóta felhívott egy vidéki egyházzenei igazgató, hogy az illetőnek volt már hasonló okokból rendőrségi ügye Zalában.) Barátaim, itt tartunk most. A teljes átláthatóság jegyében: bárki el akarja olvasni, rendelkezésére bocsátjuk az összes dokumentumot és levelezést. Ügyvédeim kézbe vették az ügyet, és teszik a dolgukat, de amiként Goethe szerint a csókokból még nem születnek gyermekek, úgy a perekből sem épülnek orgonák.

E napokban egyeztetek kitűnő orgonaépítő barátaimmal, akik mindent megtesznek, hogy találjanak szabad heteket a naptárjukban, így megígérhetem: a nyár végére felépül ez a csodálatos nagyorgona, és ősszel felavatjuk. Természetesen minden megvásárolt jegy érvényes az őszi avató-hangversenyekre, amelyeknek időpontját egy hónapon belül közzétesszük. Nagyon, de nagyon sajnálom a történteket. És magunkat is, amiért az emberi mohóság ilyen lehetetlen helyzetbe sodort mindannyiunkat. De amióta csak megvettem ezt a szépséges templomot, a Sors mindég akadályversennyé tette a felé vezető utat: hol mások akarták elhappolni előlem az épületet, hol az előző tulajdonos illegális lőfegyverei kerültek elő. És most ez. De mindenek végén Bach mégis győzni fog. S hogy egykori kitűnő barátomat, "Az orvos válaszol" című újságrovat legendás szerzőjét, Veres Pali bácsit idézzem: "Az enyhe késleltetés fokozza a gyönyört."

– zárta végül sorait a művész.