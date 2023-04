A 17 éves fiút múlt csütörtökön fogta el a TEK, azóta újabb döbbenetes részletek derültek ki a ervezett lövöldözésről.

A diák lövészklubba akart járni, tökéletrsen tisztában volt a fegyvertartási és viselési engedély megszerzésének menetével is. Rendszeresen olvasott olyan weboldalakat, melyek amerikai iskolai lövöldözésekől írtak.

A diák, aki két éve magántanulóként végezte a középiskolát, a volt általános iskolájában tervezte a lövöldözést, mivel az közel van a lakóhelyéhez és alapos helyismerettel is rendelkezik. Posztjaiban részletesen leírta, mit hogyan hajt majd végre.

Dr. Jogg Zsolt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség szóvivője a Blikknek azt mondta, hogy a kihallgatáson a fiú tagadta az emberölés előkészülete bűncselekmény elkövetését. Állítása szerint senkit nem akart megölni és fegyvert sem akart szerezni, azt mondta, nagyon komoly pszichés problémákkal küzd, és szerinte erre vezethetők vissza a bejegyzései.

"A bejegyzései alapján öngyilkossági hajlamok egyértelműen azonosíthatók, de saját maga is úgy vázolta fel, hogy ha a cselekményét végre tudja hajtani, akkor önmaga ellen fordítaná a fegyvert, de azt is feltételezte, hogy nem lenne képes önmagával végezni. Ekkor viszont a cselekményét megakadályozni szándékozó, helyszínre kiérkező rendőrök ellen fordítaná a fegyvert, és ilyen módon kikényszerítené, hogy tűzharc keretében lelőjék. Hiszen nem látta tovább értelmét a saját életének, 19 éves koránál tovább nem is szeretett volna élni" – tette hozzá a szóvivő.