2021. május 3-án veszett nyoma Gombos Dezsőnek. Az éjszaka közepén egyszer csak fogta magát, telefonjával és személyes irataival a kezében kisétált turai háza ajtaján. Dezső fia azóta is keresi az édesapját, nem akarja elhinni, hogy nem láthatja többé.

Közel két évvel ezelőtt Gombos Dezső az éjszaka közepén hagyta el otthonát, miközben élettársa békésen aludt mellette. Mikor a nő észrevette, hogy a férfi eltűnt, a családdal azonnal elindultak megkeresni őt.

"Mint az őrült elkezdünk járni a környező utcákat, házakat, gyakorlatilag minden bokorba benéztünk. A közeli erdőket is átfésültük, sajnos mindhiába. Mintha a föld nyelte volna el apukámat. A keresésébe a rendőrség is bekapcsolódott, de ők sem jutottak semmire. Azt hittem, csak a filmekben látni olyat, hogy valaki minden nyom nélkül felszívódik. A szomszédnak van egy kamerája, ami fel is vette, ahogy apukám kilép a házból és elindul az utcán, több azonban nem látszik. A település többi kamerája állítólag nem működött abban az időben" – meséli a Blikknek az eltűnt férfi fia.

Az apa telefonját 11 kilométeres körzetben be tudták mérni, de mire odaértek a helyszínre, senki nem volt ott. A mobil még pár napig elérhető volt, de senki nem reagált a hívásokra.

"Mi tényleg mindent megpróbáltunk, hogy megtaláljuk aput. Szerintem nincs olyan ember Turán, aki ne kérdeztünk meg, hátha tud valamit. Bármilyen hihetetlen, de okosabbak nem lettünk. Ennyire nyom nélkül szerintem még ember nem szívódott fel" - magyarázta a fiú, aki szerint apjának a családja volt a mindene, teljes békében élt a környezetével. Viszont egy pszichés betegség gyötörte, amire gyógyszert is szedett.

A fiú szerint az édesapja életben van és bízik benne, hogy hamarosan újra láthatja.

"Már tényleg nincs más ötletem, mint a pénzfelajánlás. Talán ennyi pénz kinyitja annak a száját, aki tudja, hol van az édesapám"

– zárta rövidre.