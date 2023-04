Tavaly augusztusban hétvégi házak is lángra kaptak egy nagy kiterjedésű bozóttűzben Pécs nyugati külvárosában, a Mecsekoldalban. A tragédia után este a rendőrség ismeretlen személy ellen indított nyomozást gondatlanságból elkövetett közveszélyokozás miatt. Akkor a gyanúsított férfit előállították, aki a Facebookon maga vallotta be, hogy véletlenül ő okozta a tüzet.

Azóta kiderült, hogy a férfi meggondolta magát és mégsem vállalja a felelősséget.

"Ez kérem elkeserítő, hogy valaki ekkora bunkó tud lenni... hogy ekkora mocsok, ezt nem is tudom elképzelni. Emberileg is, meg mindenhogy, hogy aki ekkora károkat okozott és ilyen szörnyű helyzetbe hozta a környékét, most így beszél" - mondta az ATV híradónak felháborodva az egyik helyi lakos, Enisz Ernő.

A rendőrség egyelőre nem erősítette meg a hírt, annyit elárultak, hogy a gyanúsított személye nem változott az ügyben.