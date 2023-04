Zalatnay Sarolta őszintén mesélt a történtekről, amely jó néhány hónapra kihatással volt a mindennapjaira. Az énekesnőt tavaly februárban állították meg a rendőrök, hogy megfújassák vele a szondát, ami azt jelezte, hogy alkohol van Cini szervezetében. A hatóság emberei azonnal elvették a sztár jogosítványát, és ittas állapotban elkövetett járművezetés vétségének megalapozott gyanúja miatt eljárást indítottak ellene.

"Nos, ha anno nem is írtam ki a közösségi oldalaimra, most beismerem, hogy valóban történt egy ilyen eset, aminek következményeként hét hónapra be is vonták a jogosítványomat. Mi több, képzésen is részt kellett vennem, és vizsgáznom is kellett ahhoz, hogy visszakapjam a vezetői engedélyemet" - mesélte a hot! magazinnak az énekesnő.

A történtek részleteiről bővebben a ma megjelenő hot! magazinban olvashatsz.