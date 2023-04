Schobert Norbi a hétvégén ünnepelte az 52. születésnapját a szeretteivel. A fitneszguru elárulta, egyre nehezebben békél meg a korával, de arról is beszélt, mik a tervei.

"Nagyon meghatódtam, az én családom mindig képes valamivel meglepni. Idén nem vágytam nagy felhajtásra, ez így pont tökéletes volt. Szeretem a születésnapjaimat, de azért bevallom, egyre nehezebb megbékélnem a korommal. Az 52 azért már eléggé a B oldal közepe, ebbe azért nem jó belegondolni. Ugyanakkor hálával is tartozom, hogy bár többször szembe kellett néznem a halállal, mindig győztesként kerültem ki, és most is itt lehetek a családommal. Egészségileg pedig minden korábbi problémám ellenére jól vagyok, ez a legfontosabb" - mondta a Blikknek Norbi, aki mögött üzleti szempontból nehéz időszak van.

"Bármennyire is megterhelő számomra, ami történt, igyekszem a helyén kezelni a dolgokat. Bár úgy tűnhet, nem visel meg mindez, a nyugalmam csak látszat. Jelenleg is napi szinten négy-öt órát csak az üzletért dolgozom, de tudom, hogy idővel minden a helyére fog kerülni" - mondta és elárulta, mit tervez a jövőben. "Komoly céljaim vannak, de nem saját magammal. Rékának és az Alakreformnak szeretnék a háttérből segíteni a fejlesztésében. A feleségem hihetetlen nő, aki több mint tizenhárom éve megállíthatatlanul és hatalmas lelkesedéssel, hittel építi a márkáját. Bár jelentős sikereket ért már el, sokkal többet érdemelne, és én ebben szeretném őt támogatni. Rá és az ő üzletére fogok koncentrálni, és segíteni abban, hogy elérhesse az álmait."