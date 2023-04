A talaj a következő néhány napban szikkadni fog, ezt segíti a több órás napsütés és a szél is, érdemes a tavaszi vetéssel haladni. A jövő hét közepén azonban ismét visszatérhetnek az éjszakai fagyok - írta az Országos Meteorológiai Szolgálat csütörtöki agrometeorológiai elemzésében.

Közölték: a múlt hét közepén még az átlagosnál alacsonyabb hőmérsékletek voltak jellemzőek, majd a hét végétől melegedett a levegő. Csütörtökön kiadós eső érkezett, az elmúlt tíz nap csapadékmennyisége a Dunántúl északnyugati negyedén az 50 millimétert is meghaladta, de a Sopron térségében lehullott 80 milliméter körüli mennyiség több, mint ami ott a megelőző három hónapban összesen esett.

A talaj felszín közeli része sokfelé sáros, csak a déli, délkeleti országrészben szárazabb. A középső és mélyebb talajrétegek vízellátottsága az ország túlnyomó részén eddig is jó volt, most Sopron környékén is sokat javult. Az 5 centiméteren mért talajhőmérséklet a hét elejétől már szinte országszerte és tartósan meghaladja a 10 fokot.

Hozzátették: az őszi vetések jó állapotban vannak, az őszi búza szárba indult, a repce pedig kezd virágozni. A nyári kapás növények vetése késést szenvedett a hideg, majd a sok eső miatt, de a múlt héten már megkezdték a napraforgó, főként az Alföldön pedig a kukorica vetését, a talajhőmérséklet már elérte a 10 fokos küszöbértéket.

A gyümölcsösök közül sok teljes virágzásban van, több fajta is megszenvedte a március végi, április eleji fagyokat. Az elmúlt napok gyakran csapadékos időjárása miatt magas volt a páratartalom, sokat volt a növények levele vizes, mely a gombás megbetegedések kockázatát növelte - írták.

Az elemzés szerint a folytatásban eleinte mérsékleten meleg, szárazabb légtömeg érkezik az ország fölé, így pénteken és szombaton száraz idő valószínű, a talaj felső rétege száradni, szikkadni fog, amit a több órás napsütés és szél is segíti majd. Érdemes az aktuálissá vált és eddig a sáros talaj miatt elmaradt tavaszi vetéseket erre az időszakra időzíteni - írták.

Hozzátették: vasárnap estétől ismét csapadékosra fordul az idő és a hőmérséklet a jövő hét elején 15 fok körülire esik vissza. A számítások szerint jövő szerdán sarkvidéki eredetű légtömeg árasztja el a Kárpát-medencét, néhol újra megjelenhetnek majd az éjszakai fagyok.