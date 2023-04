Horányi Juli szóvá tette, hogy túlságosan is hasonlít Rúzsa Magdi klipje az övéhez, ami korábban jelent meg. Nem az énekesnőt hibáztatta a történtekért, mégis hatalmas port kavart. Többen is megszólaltak az ügyről, most Sebestyén Katja fogalmazta meg véleményét.