62 éves korában meghalt Kate Saunders, aki a BBC Only Fools and Horses című vígjátéksorozatában játszotta Sandra rendőrnő szerepét.

Kate a széria The Long Legs of the Law című részében szerepelt a legendás Sir David Jason (Del Boy) oldalán 1982-ben – írja a Daily Star.

Az elhunyt színésznő húga, Louisa Saunders április 24- én hétfőn erősítette meg a néhai híresség halálhírét egy Twitterre írt megható közleményben: