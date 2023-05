Alekosz elmondása szerint bokszolt Kokóval, sőt, össze is keverték őket a bokszedzők.

Alekosz azt állítja, hogy az olimpiai, világ- és Európa-bajnok magyar ökölvívó Kovács István klubtársa volt, gyerekkorában, ő is tehetséges bokszoló volt. Mindezt Hajdú Péter műsorának felvételén árulta el a ValóVilág egykori játékosa.



"Itt Törökbálinton van egy iskola, ahová én bokszolni jártam. Mondhatni itt kezdtem a '90-es évek legelején. Öregapám hordott ide át Érdről. Olyan jól ment itt nekem a bokszolás, hogy édesapám elvitt a KSI-be, vagyis a Központi Sportiskolába. Hát én ott a Kokóval edzettem együtt. Egymás mellett volt a szekrényünk. Az edzők egyébként gyakran összekevertek minket, mert nagyon hasonlítottunk egymásra, és most is hasonlítunk. Szerintem Magyarországon én hasonlítok rá a legjobban. Onnan ismerték őt meg az edzésen, hogy neki volt fülbevaló a fülében. Még a mozgásunk is nagyon hasonló volt. Ő egy picit más stílusú bokszoló volt. Picit sterilebb volt, én pedig az utcai vonalat hoztam, de tehetségben ott voltunk egymás mellett. Szép időszak volt!" - idézte Alekoszt a Borsonline.