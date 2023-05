"A világunk teljesen összetört. Nem is tudjuk, hogy folytassuk. Április 26-án, szerdán este 10 óra után kaptuk a légszívszorítóbb hírt, amit még mindig próbálunk feldolgozni. Jelenleg mindannyian teljes tagadásban vagyunk, és semmit sem érzünk valóságosnak; annyi kérdésünk van. Calum minden buli élete és lelke volt, és mindenki szerette. Nagyon szeretünk téged Calum, tudjuk, hogy ezt te is tudtad. Mindig és örökké keresni fogunk téged a csillagokban" - nyilatkozott összetörve a The Sunnak a férfi özvegye. A 32 éves asszony két gyermekkel maradt egyedül.