A kölykök anyja egyike annak a húsz gepárdnak, amelyet Namíbiából és a Dél-afrikai Köztársaságból telepítettek be a világ leggyorsabb, Indiában valaha nagy számban élő, de 1952-ben kihalt szárazföldi állatának újbóli meghonosítása céljából.



A közép-indiai Kuno Nemzeti Parkban élő anyaállat négy kölyköt hozott világra, közülük egy már kedden elpusztult, mire a Madhja Prades államban lévő nemzeti park munkatársai szoros megfigyelés alá helyezték a három megmaradt, de már a gyengeség, a kiszáradás jeleit mutató, a kelleténél kisebb súlyú kölyköt. A megmentésükre tett erőfeszítés ellenére csütörtökön kettő elpusztult közülük, a még élő negyedik is válságos állapotban van.

A hatóságok nem közölték a kölykök halálának okát, de az összefüggésben lehet az Indiát ezekben a napokban sújtó, csütörtökön 47 Celsius-fokot is elérő hőhullámmal.

A gepárdkölyök túlélési aránya általában is alacsony mind a vadonban, mind fogságban.

Az Afrikából importált húsz felnőtt ragadozó közül is elpusztult három Indiában, ahol azt remélik a gepárdok újrahonosításától, hogy fellendíti az elhanyagolt szavannás területek élővilágát.

A világon már kevesebb mint 7000 gepárd él vadon, és eredeti élőhelyüknek már csak a 9 százalékán fordulnak elő.